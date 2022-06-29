Курган, 29 июня, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Кургане с 1 июля 2022 года вводится запрет на движение всех видов транспорта по Кировскому мосту. Соответствующее постановление подписано главой города Еленой Ситниковой, пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Кировский мост в Кургане

В департаменте развития городского хозяйства пояснили, что подрядчик планирует вывести на мост тяжёлую строительную технику ориентировочно 15 июля. Поэтому вопреки постановлению, для удобства курганцев, принято решение до выхода тяжелой строительной техники на объект и установки знаков, запрещающих проезд, разрешить движение по Кировскому мосту.

«Мы приносим свои извинения жителям города за временные неудобства. Но память об этих неудобствах пройдет быстро, а благодаря капитальному ремонту жители нашего города не одно десятилетие будут пользоваться новым, красивым мостом», — заявил руководитель муниципального департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков.

Подрядной организацией капремонта Кировского моста является ООО «Урал-Сервис-Групп» из Челябинска. Стоимость ремонта — около 61 млн рублей. Сдача в эксплуатацию — до 1 июня 2023 года.

Отмечается, что Кировский мост полностью обновят. От прежнего моста останутся лишь опорные балки. Капитальный ремонт включает в себя полную замену всей верхней части моста. В связи с тем, что вся верхняя часть будет разобрана, соответственно, возможность передвигаться по мосту будет исключена.