Русско-Полянский район, Омская область, 29 июня, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Смертельное ДТП произошло ночью 29 июня в Русско-Полянском районе Омской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Омская полиция».

Pravovoyicentr.ru ДТП

Предварительно установлено, что 17-летний юноша управлял автомобилем «Лада-Приора». Он ехал по переулку Ступникова в рабочем посёлке Русская Поляна. В районе дома № 38 юноша сбил пешехода, идущего по краю проезжей части навстречу движущейся машине.

В результате ДТП пешеход — мужчина 1952 года рождения — скончался в машине скорой помощи.

В отношении водителя составлен административный протокол (ст. 12.7 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Полицейские проводят проверку по факту аварии. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму возбуждено уголовное дело по факту автоаварии, в результате которой погибли три человека.

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