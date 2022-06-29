Токио, , 07:21 — REGNUM Наименьшую сумму за последние 19 лет заработали от продажи своих акций компании, которые зарегистрированы на мировых фондовых биржах. Об этом сообщает газета Nikkei.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, с 1 января по 9 июня такие организации смогли получить в общей сложности $196,4 млрд, что на 70% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Nikkei отмечают, что такого падения доходов от реализации акций не было с 2003 года, когда на биржах произошел крупный обвал. Наиболее пострадавшими в указанной ситуации стали компании из США, которые заработали с 1 января по 9 июня около $30 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Миланская биржа потеряла за день 39 млрд евро.

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