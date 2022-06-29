Токио, 29 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Наименьшую сумму за последние 19 лет заработали от продажи своих акций компании, которые зарегистрированы на мировых фондовых биржах. Об этом сообщает газета Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

По информации журналистов, с 1 января по 9 июня такие организации смогли получить в общей сложности $196,4 млрд, что на 70% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Nikkei отмечают, что такого падения доходов от реализации акций не было с 2003 года, когда на биржах произошел крупный обвал. Наиболее пострадавшими в указанной ситуации стали компании из США, которые заработали с 1 января по 9 июня около $30 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Миланская биржа потеряла за день 39 млрд евро.