Тегеран, , 09:51 — REGNUM 28 июня заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани, возглавляющий делегацию в Дохе для переговоров, встретился с генеральным секретарем министерства иностранных дел Катара Ахмадом бен Хасаном Аль-хамади. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Багери Кани

Багери Кани встретился и провел переговоры с Ахмадом Хасаном аль-Хамади и помощником министра иностранных дел по региональным делам Мухаммедом бен Абдель Азизом бен Салехом Аль Хулайфи о возобновлении переговоров по отмене санкций.

Посол Ирана в Дохе Хамид-Реза Дехкани написал в своем твиттере, что во время встречи обе стороны обсудили предстоящие переговоры в Дохе и пути достижения успеха. Дехкани выразил надежду, что команда успешно выполнит свою миссию в соответствии с интересами иранской нации.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Али Багери Кани во главе делегации прибыл в Доху (Катар).

В связи с этим новый пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что визит Багери Кани в Доху проходит в рамках договоренностей о продолжении переговоров по снятию антииранских санкций.