Тегеран, 29 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. 28 министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан выразил готовность Тегерана содействовать межсирийским переговорам, чтобы ослабить напряженность в Сирии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Министр иностранных дел сделал это заявление на встрече в Анкаре с президентом ТурцииРеджепом Тайипом Эрдоганом.

Амир Абдоллахиан подтвердил, что политический диалог является единственным выходом из ситуации в Сирии, подчеркнув необходимость избегать любых военных действий.

Он также пригласил президента Турции посетить Тегеран и принять участие в встрече высокого уровня по двустороннему сотрудничеству.

Кроме того, министр иностранных дел рассказал о переговорах по отмене санкций в отношении Тегерана и подчеркнул: «Если американская сторона будет придерживаться достаточно реалистичного подхода, хорошая, надежная и устойчивая сделка будет у нас в пределах досягаемости».

Президент Турции, со своей стороны, выразил надежду, что он отправится в Тегеран в подходящее время для проведения встречи на высоком уровне по двустороннему сотрудничеству.