Москва, 29 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Угрозы нанести удары по ПМР — лишь часть кампании принуждения американцами Зеленского к переговорам с РФ. Об этом 29 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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«Не стоит серьезно относится к угрозам со стороны Зеленского в адрес Тирасполя. Его хозяева хорошо понимают, какой ущерб им и остаткам Украины могут принести такие резкие телодвижения. Они не решились на это два месяца назад, не решатся и сейчас», — заявил публицист.

Скорее всего, эти заявления Зеленского связаны со сделанными ему со стороны США предложениями активизировать переговоры с РФ, полагает Попов.

«И это всего лишь часть его переговорной позиции. Видимо, «плясать» они решили от Приднестровья. Ну что же: «Ты все пела — это дело. Так поди же попляши», — заключил публицист.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами нанести удар по Приднестровью в случае, если ВС РФ будут угрожать Киеву.