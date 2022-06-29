Хабаровск, , 07:16 — REGNUM В Хабаровске 3–4 июля будет пребывать ковчег с мощами святого. Летом 2022 года Русская Православная Церковь молитвенно отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России Чудотворца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского Пресс-служба Тобольской митрополии

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В Хабаровске святыня будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Ковчег будет доступен для поклонения в часы работы храма.

3 июля после Божественной литургии, которую возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, ковчег пронесут Крестным ходом вокруг собора. В остальное время у мощей постоянно будут совершаться молебны.

5 июля ковчег с мощами спецрейсом из аэропорта Хабаровска доставят в Комсомольск-на-Амуре.

Преподобный Сергий Радонежский — один из самых прославленных русских святых: основатель Троице-Сергиевой Лавры, учитель и наставник многих десятков русских святых.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Светильник православной России» (0+) прошла в забайкальском краевом художественном музее. Экспозиция посвящена святому преподобному Сергею Радонежскому и приурочена к 600-летию со дня обретения его мощей в 1422 году.