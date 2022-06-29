Уфа, 29 июня, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла в центре Уфы, сообщает пресс-служба управления МВД России по Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По ее данным, ДТП произошло утром на перекрестке между улицами Пушкина и Карла Маркса. Там столкнулись Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4. Отмечается, что от удара автобус отбросило на пешеходов.

В результате дорожной аварии пострадал водитель автомобиля Audi и трое его пассажиров, также травмы получил и водитель микроавтобуса. Кроме того, различные травмы получили трое пешеходов, их доставили в больницы. Отмечается, что среди пострадавших — 11-летняя девочка. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб один человек, еще 19 получили различные травмы.