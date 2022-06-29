Новосибирск, 29 июня, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) и мэрия Новосибирска решили скорректировать сроки трёх финальных этапов гидравлических испытаний. Они пройдут на несколько дней позже плана, сообщили ИА REGNUM в СГК.

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«Перенос сроков «вправо» связан с большими объёмами ремонта после опрессовки, — говорится в сообщении. — Также это позволит теплоэнергетикам более эффективно перераспределить ресурсы на устранение дефектов».

Изменения коснулись зоны теплоснабжения ТЭЦ-2; Кировской районной котельной №1 и сектора теплоснабжения ТЭЦ-5.