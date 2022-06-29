Тегеран, , 08:57 — REGNUM 28 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, возглавляющий дипломатическую делегацию, прибыл с официальным визитом в Доху (Катар). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Багери Кяни Mostafa Asgari

Посол Ирана в Дохе Хамид-Реза Дехкани в своём Twitter-аккаунте приветствовал прибытие переговорной группы и пожелал Багери успеха в миссии по возобновлению ядерной сделки 2015 года.

Дехкани также выразил надежду, что переговорная команда успешно выполнит свою миссию в соответствии с «высокими интересами иранской нации».

В связи с этим новый пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Насер Канани заявил, что визит Багери Кани в катарскую столицу проходит в рамках ранее достигнутых договоренностей о продолжении переговоров по снятию санкций с Ирана.