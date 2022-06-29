Тегеран, 29 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. 28 июня заместитель министра иностранных дел ИранаАли Багери Кани, возглавляющий дипломатическую делегацию, прибыл с официальным визитом в Доху (Катар). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

Посол Ирана в ДохеХамид-Реза Дехкани в своём Twitter-аккаунте приветствовал прибытие переговорной группы и пожелал Багери успеха в миссии по возобновлению ядерной сделки 2015 года.

Дехкани также выразил надежду, что переговорная команда успешно выполнит свою миссию в соответствии с «высокими интересами иранской нации».

В связи с этим новый пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской Республики ИранНасер Канани заявил, что визит Багери Кани в катарскую столицу проходит в рамках ранее достигнутых договоренностей о продолжении переговоров по снятию санкций с Ирана.