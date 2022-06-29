Орск, Оренбургская область, 29 июня 2022, 07:14 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области задержан житель Владивостока. В отношении него возбуждено уголовное дело из-за обвинения в наркопреступлении, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.
Мужчине инкриминируют покушение на сбыт крупной партии героина. По данным полиции, злоумышленник приобрёл наркотик для дальнейшего распространения.
Изъятое вещество отправили на экспертизу. Она показала, что средство является героином. Общая масса изъятого наркотика составила 15,64 грамма.