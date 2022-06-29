Орск, Оренбургская область, 29 июня, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области задержан житель Владивостока. В отношении него возбуждено уголовное дело из-за обвинения в наркопреступлении, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Мужчине инкриминируют покушение на сбыт крупной партии героина. По данным полиции, злоумышленник приобрёл наркотик для дальнейшего распространения.

Изъятое вещество отправили на экспертизу. Она показала, что средство является героином. Общая масса изъятого наркотика составила 15,64 грамма.