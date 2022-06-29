Тегеран, , 10:11 — REGNUM 28 июня командующий военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявил, что военный корабль, названный в честь покойного иранского генерала Касема Сулеймани, в ближайшее время присоединится к КСИР. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Военный корабль «Генерал Сулеймани» способен нести различную технику, в том числе вертолеты», — заявил контр-адмирал Али Реза Тангсири, согласно опубликованному отчету управления по связям с общественностью КСИР.

Тангсири, который выступал по случаю Международного дня моряка, отметил, что присутствие внерегиональных иностранных сил постепенно ослабевает. «Между тем, враги находятся в водах соседних стран, что означает отсутствие безопасности», — подчеркнул контр-адмирал.

Он также заявил, что иностранные контингенты находятся в южных водах Персидского залива, но не в водах Исламской Республики Иран.

Ссылаясь на полную готовность иранских военно-морских сил, командующий заявил, что регион находится под бдительным контролем.