Оренбург, , 07:11 — REGNUM В Оренбурге 42-летняя жительница стала жертвой обмана. Она лишилась 1,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

Аферисты использовали известную схему. Женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он заявил о необходимости оперативно перевести деньги на резервный счёт. После того, как финансовая операция была выполнена, мошенник перестал выходит на связь.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.