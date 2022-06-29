Анкара, 29 июня 2022, 07:10 — REGNUM Большие сомнения в том, что члены НАТО станут защищать Турцию в случае нападения на неё, есть у Анкары. Такое заявление сделал 28 июня обозреватель Стивен Кук в статье для журнала Foreign Policy.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран НАТО
Tccb.gov.tr

Журналист уточняет, что по его личным наблюдениям, в Турции мало кто верит в то, что пятая статья договора НАТО о коллективной обороне распространяется на Анкару. Как указывает Кук, «ни один турок не верит, что члены НАТО станут защищать Турцию в случае нападения на неё».

Обозреватель поясняет, что такое мнение сложилось в Турции в связи с двойственным отношением стран Европы к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается террористической в Турции, но не в Европе, а также из-за поддержки США «Отряда народной самообороны» в Сирии.

Кроме того, Кук отмечает и нежелание Анкары присоединиться к странам Запада и осудить Россию в связи с российской спецоперацией на Украине. Общественность в Турции в большинстве своём считает НАТО виновником конфликта на Украине, что, по мнению Кука, свидетельствует о недоверии между членами альянса.

Напомним, пятая статья Вашингтонского договора, основополагающего договора НАТО, гласит, что агрессия против одной или более стран-членов Североатлантического альянса приравнивается к нападению на весь военно-политический блок. За всю историю существования НАТО этот инструмент был применён только однажды — после теракта против США 11 сентября 2001 года.

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