Анкара, 29 июня, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Большие сомнения в том, что члены НАТО станут защищать Турцию в случае нападения на неё, есть у Анкары. Такое заявление сделал 28 июня обозреватель Стивен Кук в статье для журнала Foreign Policy.

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран НАТО

Журналист уточняет, что, по его личным наблюдениям, в Турции мало кто верит в то, что пятая статья договора НАТО о коллективной обороне распространяется на Анкару. Как указывает Кук, «ни один турок не верит, что члены НАТО станут защищать Турцию в случае нападения на неё».

Обозреватель поясняет, что такое мнение сложилось в Турции в связи с двойственным отношением стран Европы к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается террористической в Турции, но не в Европе, а также из-за поддержки США «Отряда народной самообороны» в Сирии.

Кроме того, Кук отмечает и нежелание Анкары присоединиться к странам Запада и осудить Россию в связи с российской спецоперацией на Украине. Общественность в Турции в большинстве своём считает НАТО виновником конфликта на Украине, что, по мнению Кука, свидетельствует о недоверии между членами альянса.

Напомним, пятая статья Вашингтонского договора, основополагающего договора НАТО, гласит, что агрессия против одной или более стран — членов Североатлантического альянса приравнивается к нападению на весь военно-политический блок. За всю историю существования НАТО этот инструмент был применён только однажды — после теракта против США 11 сентября 2001 года.