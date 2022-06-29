Новосибирск, , 07:10 — REGNUM Подходы к определению сметной стоимости строительства и ремонта дорог очень строгие. Об этом во время в ходе прямого эфира программы «Вести Новосибирск» сегодня, 29 июня, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Строительство дороги Russianhighways.ru

«Качественные дороги будут стоить дороже, чем просто слой асфальта. Это сложный объект с высокими технологиями и применением геотекстиля, современных износостойких материалов верхнего покрытия, — отметил Травников. — С каждым годом за счёт внедрения технологий растёт стойкость дорог. Регулярно увеличиваем срок эксплуатации, закладываем это в контракты».

По его словам, «осталось дело за малым — соблюсти качество».