Новосибирск, 29 июня 2022, 07:10 — REGNUM Подходы к определению сметной стоимости строительства и ремонта дорог очень строгие. Об этом во время в ходе прямого эфира программы «Вести Новосибирск» сегодня, 29 июня, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Строительство дороги
Строительство дороги
Russianhighways.ru

«Качественные дороги будут стоить дороже, чем просто слой асфальта. Это сложный объект с высокими технологиями и применением геотекстиля, современных износостойких материалов верхнего покрытия, — отметил Травников. — С каждым годом за счёт внедрения технологий растёт стойкость дорог. Регулярно увеличиваем срок эксплуатации, закладываем это в контракты».

По его словам, «осталось дело за малым — соблюсти качество».