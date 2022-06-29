Тегеран, 29 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. 28 июня генеральный секретарь Организации Объединенных НацийАнтониу Гутерриш в своем докладе об осуществлении резолюции 2231 Совета Безопасности призвал Соединенные Штаты отменить санкции против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Securityconference.org Антониу Гутерриш

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) проведет свое периодическое заседание 30 июня для обсуждения доклада генерального секретаря. Гутерриш представил данный доклад СБ ООН на прошлой неделе.

В докладе, который во многом напоминает предыдущие версии, Гутерриш назвал иранскую ядерную сделку 2015 года, официально известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), «наилучшим доступным вариантом для достижения режима нераспространения и региональной безопасности».

Генсек также предостерег все вовлечённые страны от дальнейших задержек в дипломатическом процессе по возвращению СВПД, призвав Исламскую Республику Иран и Соединенные Штаты продемонстрировать большую гибкость для достижения компромисса по нерешенным вопросам.

«Я вновь призываю Соединенные Штаты также отменить или приостановить свои санкции, как указано в СВПД, и продлить действие ограничений в отношении торговли нефтью с Исламской Республикой Иран», — отметил Гутерриш, призвав также Иран вернуться к полному выполнению ядерной сделки.

Ранее Иран и США договорились возобновить непрямые переговоры о возвращении Вашингтона к СВПД после визита главы внешнеполитического ведомства ЕСЖозепа Борреля в Тегеран.