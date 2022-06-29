Тегеран, , 08:59 — REGNUM 28 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подробно остановился на внешнеполитическом подходе иранского правительства к развитию отношений с соседями, подчеркнув важность укрепления связей между Ираном и Турцией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Амир Абдоллахиан сделал это заявление на первой двусторонней встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Иранский дипломат подтвердил решимость Ирана активизировать механизмы двусторонних связей, включая высший совет сотрудничества, совместную экономическую комиссию, а также консульский, таможенный и пограничный комитеты.

Он также подчеркнул необходимость содействия обменам для содействия торгово-экономическому сотрудничеству, особенно в области транспорта, энергетики, туризма, сельскохозяйственной продукции, промышленности, научно-технических исследований и инвестиций.

Дипломат отметил важность решения проблемы окружающей среды, водных ресурсов, песка и пыли, заявив, что участие представителя турецкого правительства на предстоящей встрече в Тегеране с целью обсуждения совместных планов по решению этой проблемы имеет большое значение.

Он также проинформировал Чавушоглу о последних событиях, касающихся переговоров об отмене санкций.