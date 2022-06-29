Ульяновск, 29 июня, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области не изменилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативной информации ведомства, 28 июня в регионе лабораторно подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом — столько же, сколько было выявлено 27 июня.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 150 517 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Напомним, что в регионе 25 и 26 июня выявляли по 15 носителей новой коронавирусной инфекции, а за последние две недели (с 14 по 27 июня), официально подтверждают от 13 до 23 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привились от ковида более 730 тыс. жителей, в том числе завершили вакцинацию свыше 687 тыс. человек.