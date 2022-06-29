Кемерово, , 07:07 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области 20 июля 2022 года планирует рассмотреть иск АО «ТД Южно-Сибирский» к ООО «Управляющая компания «Евраз Междуреченск» из дивизиона «Евраз груп». Речь идет о взыскании более 1,2 млрд рублей, большей частью заявленных как убытки, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Исковое заявление в суд поступило в конце мая 2022 года. Позднее дело приняла судья Перевалова. Спор идет о 1 253 722 061,72 рубля, из которых «345 112 783,27 рубля — пени, 908 609 278,45 рубля — убытков». Детали дела пока не раскрывались.

Истца обязали к следующему заседанию «указать, в чем выразились неправомерные действия ответчика в рамках требования о взыскании убытков», а также приложить «доказательства того, что неисполнение обязательства по перечисленным по иску договорам не связаны с предпринимательскими рисками».