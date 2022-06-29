Красноярск, , 07:03 — REGNUM За пять месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 150 случаев скарлатины. Об этом в своём телеграм-канале 29 июня сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По его словам, диагноз «скарлатина» был установлен жителям Ачинска, Канска, Красноярска, Лесосибирска, Минусинска, Норильска и Шарыпово. Также заболевшие выявлены в Ачинском, Емельяновском, Партизанском, Рыбинском, Таймырском, Туруханском, Эвенкийском районах. 52% заболевших проживают в Красноярске, 32% — в Ачинске.

При этом показатель заболеваемости по региону не превышает среднемноголетнего уровня, отметил Горяев.

Специалист подчеркнул, что скарлатина — это заболевание преимущественного детского возраста. Чаще болеют дети в возрасте от одного года до девяти лет. У взрослых это заболевание встречается реже.

Как сообщало ИА REGNUM, новый корпус детской инфекционной больницы в Самаре намерены ввести в эксплуатацию на год раньше запланированного срока.

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