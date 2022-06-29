Уссурийск, Приморский край, , 07:01 — REGNUM Власти Приморья выделят 2,9 млрд рублей Уссурийскому городскому округу на строительство новых домов для переселения граждан из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Аварийное жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Для переселения людей из аварийного фонда будет построено шесть домов, 672 квартиры», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Всего в округе будет ликвидировано 37,8 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселят почти 2 тыс. человек.

В Уссурийске уже справили новоселье 419 человек, ликвидировано более 8 тыс. кв. метров аварийного жилья. В этом году планируется сдать дом на 60 квартир по адресу: улица Полушкина, 55.

Программу по переселению планируется завершить досрочно — в октябре 2023 года — и приступить к реализации новой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае построят 17 многоквартирных домов в десяти муниципалитетах для расселения аварийного жилищного фонда.