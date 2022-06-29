Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:00 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области разрушается гранитное покрытие набережной, построенной в 2021 году. Об этом пишут СМИ.

Огрехи благоустройства © Наталья Диева

По данным издания «Все новости», на неё было потрачено 511 млн рублей. Площадь выполненных работ составила почти 61 тыс. кв. метров территории.

По словам местных жителей, гранитные плиты разъезжаются, а местами и проваливаются. Также волнами пошло резиновое покрытие. А дожди смывают газон и грунт, образуя грязь.

Генподрядчиком проведения работ являлось одно из местных предприятий. Глава организации заявил журналистам, что подрядчику, занимавшемуся укладкой плитки, уже выставили претензию, и в ближайшее время рабочие будут исправлять ошибки.