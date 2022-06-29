Якутск, 29 июня, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Якутске задержана женщина, её подозревают в убийстве 19-летней родной сестры. Якутянка признала свою вину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

publicdomainpictures.net Убийство

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Конфликт между сёстрами произошёл 28 июня, обе они находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время распития спиртных напитков старшая сестра напала на младшую с ножом. Девушка получила ранение в грудную клетку и скончалась на месте.

Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство), ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июня были убиты жена и дочь главы Нюрбинского района Якутии Алексея Иннокентьева. В совершении преступления подозревают его 22-летнего сына.