Сидней, Австралия, , 06:55 — REGNUM Карантин для миллионов медоносных пчел введен в штате Новый Южный Уэльс в Австралии из-за обнаружения паразитного клеща варроа, 29 июня передает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Пчелы Иван Шилов © ИА REGNUM

Его распространение угрожает огромными убытками для производителей меда и продуктов питания в стране. Впервые клеща обнаружили несколько дней назад в порту недалеко от Сиднея. После этого варроа были найдены еще в около 400 местах.

До появления паразита Австралия была единственным континентом, где он не был представлен. Владельцам пасек запрещено перемещать ульи, пчел или соты внутри зоны биобезопасности в регионе. В пределах 10 км от мест, где нашли клеща, пчелиные ульи будут уничтожены, в радиусе 25 км — подвергнутся тщательному контролю.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня руководитель организации «Пчеловоды Татарстана» Шавкат Хайруллин заявил, что в Арском районе Татарии произошел массовый мор медоносных пчел.

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