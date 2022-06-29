Лима, , 06:55 — REGNUM В археологическом центре Чан-Чан, расположенном на севере Перу, была найдена деревянная скульптура в идеальной сохранности. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на министерство культуры страны.

Археолог (сс) JamesDeMers

Исследователи указали, что скульптура имеет длину 46 сантиметров и представляет собой человеческую фигуру с шапкой трапециевидного покроя, украшенной семью вертикальными полосами чередующихся светлых и темных цветов.

Пользователи соцсетей отмечают, что деревянная фигура могла быть детской игрушкой.