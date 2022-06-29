Куала-Лумпур, , 06:54 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 758. Также за минувшие сутки в стране выявили 2025 носителей SARS-CoV-2, причем 20 из них прибыли из-за границы. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 560 583 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 4 497 078 пациентов.

В настоящее время в королевстве числится 27 747 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 37 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии, из них 19 нуждаются в кислородной поддержке. Отмечается, что к 29 июня в Малайзии прошли курс ревакцинации не менее 49,4% жителей.