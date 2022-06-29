Мадрид, , 06:51 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о намерении ВМС страны приобрести у испанской судостроительной компании Navantia три новых эсминца класса Hobart. Об этом он сказал на полях саммита НАТО, в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Энтони Альбанезе (сс) Orderinchaos

По словам Альбанезе, покупку боевых кораблей он обсудит с главой правительства Испании Педро Санчесом.

Энтони Альбанезе «Это станет одной из тем первой двусторонней встречи Австралии и Испании на уровне глав правительств, и я с нетерпением жду конструктивных дискуссий».

Глава австралийского правительства прибыл в Мадрид для участия в саммите НАТО, в котором в качестве стран-партнёров принимают участие Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.

Как сообщало ИА REGNUM, Энтони Альбанезе в ходе выступления на саммите НАТО в Мадриде заявил, что Австралия ищет способы возобновить работу своего посольства в Киеве.

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