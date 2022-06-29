Донецк, 29 июня, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Психопатия была выявлена в результате психиатрической экспертизы у одного из наёмников, приговорённых к смертной казни судом в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 июня сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уточняется, что психопатия была выявлена у гражданина Марокко Брагима Саадуна. При этом отмечается, что диагноз, поставленный марокканскому наёмнику специалистами, не относится к заболеваниям, а является особенностью его характера.

Кроме того, указывается, что Саадун проходил обучение в одном из университетов в Киеве и получил в вузе одну из технических специальностей.

Напомним, суд в ДНР 9 июня приговорил марокканца Саадуна, а также двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских войск в качестве наёмников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании предупредили о «точке невозврата» в российско-британских отношениях в случае казни британских наёмников в ДНР.