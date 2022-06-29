Якутск, 29 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. По четырём предметам одиннадцатиклассники Якутии получили на экзаменах по 100 баллов. В том числе два выпускника не сделали ни одной ошибки на ЕГЭ сразу по двум предметам, сообщило ЯСИА. Эти итоги пока предварительные.

Иван Шилов ЕГЭ

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Дважды набравшие 100 баллов молодые люди учились в Якутске и Эльдикане (Усть-Майский район). За экзамен по русскому языку максимальный балл получили семь человек, по математике — двое, по литературе — восемь. Ещё два человека безошибочно сдали ЕГЭ по химии.

Всего ЕГЭ в Якутии в этом году сдавали почти 8,5 тыс. выпускников. Пока ещё не известны результаты экзаменов по английскому языку и информатике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии одиннадцатиклассники, набравшие 100 баллов за ЕГЭ, получат выплату в 100 тыс. рублей. Она учреждена в честь 100-летнего юбилея республики.