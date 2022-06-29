Абакан, , 06:45 — REGNUM Житель города Абакана (Хакасия) предстанет перед судом за покушение на убийство ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Расследование уголовного дела против 27-летнего абаканца завершено (ч. 3 ст. 30, п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, днём 5 февраля 2022 года 24-летняя жительница Абакана пришла вместе с двухлетним сыном в квартиру к бывшему мужу на улице Щетинкина. Она пошла на этот шаг, чтобы мужчина смог повидаться с ребёнком.

В какой-то момент отец вышел на площадку покурить, после чего вернулся в нервозном состоянии. Он взял складной нож и нанёс мальчику два удара в грудь.

Женщина схватила ребёнка и выбежала из квартиры, обратившись за помощью к соседям. Мальчика доставили в медучреждение в тяжёлом состоянии. Врачам удалось его спасти, теперь его жизнь вне опасности.

Специалисты, проводившие психолого-психиатрическую экспертизу, выявили у мужчины временное психическое расстройство. Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, двухлетняя девочка скончалась от множественных телесных повреждений в Дубовском районе Волгоградской области. В убийстве ребёнка подозревают её отца.

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