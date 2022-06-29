Новосибирск, 29 июня, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Часть выделенных на строительство моста через реку Обь федеральных средств пойдёт на возведение транспортной развязки в левобережной части Новосибирска. В итоге схема движения транспорта здесь будет полностью перестроена, сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Четвертый мост через Обь

«Развязка включает в себя 25 съездов, путепровод тоннельного типа в створе улицы Станиславского, семь эстакад и четыре надземных пешеходных перехода, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. — Это уникальное инженерное сооружение данного типа на территории России».

Напомним, правительство России выделило Новосибирской области дополнительные 4,6 млрд рублей на строительство четвёртого моста через Обь.

По данным регионального минтранса, возведение объекта идёт по графику. Завершение строительства запланировано на 2023 год.