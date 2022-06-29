Порт-о-Пренс, 29 июня, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Гаитянская национальная полиция потребовала уволить 33 полицейских и привлечь к ответственности ещё троих за предполагаемое участие в убийстве президента Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года в его частной резиденции в столице. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Office of U.S. Ambassador to U.N Президент Гаити Жовенель Моиз

Представитель гаитянской полиции Гарри Десросье сделал соответствующее заявление на пресс-конференции в Порт-о-Пренсе.

Он подчеркнул, что материалы расследования были направлены в судебные органы для проведения необходимых последующих действий.