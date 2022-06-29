Москва, , 06:32 — REGNUM Гуманитарную помощь детям с тяжёлыми заболеваниями привезли российские военные в дом-интернат в Херсонской области. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Минобороны России.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

Уточняется, что в сборе гуманитарной помощи для детей принимали участие российские общественные и благотворительные организации и неравнодушные люди России.

Директор дома-интерната Владимир Семёнов поблагодарил всех людей, причастных к сбору и доставке помощи для детей. Он отметил, что все лекарства, продукты, средства гигиены — всё это очень нужно для его подопечных в нынешнее тяжёлое время.

По данным Министерства обороны России, со 2 марта Россия провела более 1200 гуманитарных акций и доставила на Украину около 37,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий. Гуманитарная помощь жителям освобождённых населённых пунктов на Украине оказывается Россией на регулярной основе.

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