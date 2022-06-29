Мадрид, 29 июня, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки — «великая нация», а также «союзник и друг» Испании. Об этом в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Мадриде заявил король Испании Филипп VI, пишет агентство EFE.

Ministry of the Presidency Филипп VI

Он отметил, что Испания поддерживает с США искреннюю дружбу, и выразил желание продолжать укреплять отношения между двумя странами с каждым днем.

Байден и Филипп VI встретились в Мадриде в преддверии саммита НАТО.