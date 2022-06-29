Мехико, , 06:31 — REGNUM Ситуацию вокруг обнаружения в американском штате Техас грузовика с погибшими мигрантами обсудили 28 июня глава МВД Мексики Марсело Эбрард и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Об этом руководитель мексиканского ведомства сообщил в своем микроблоге.

Флаги США и Мексики Ken Bosma

По его словам, власти США и Мексики готовы к совместной работе, чтобы найти и наказать виновных в случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня на окраине города Сан-Антонио в Техасе нашли грузовой автомобиль с полуприцепом, в котором находились десятки мертвых тел, а также пострадавшие от теплового удара живые люди. В результате происшествия погиб 51 человек. Еще 13 человек народятся в больнице. Власти США считают, что в кузове фуры ехали нелегальные мигранты.

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