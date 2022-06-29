Мадрид, 29 июня, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Новый роман испанского писателя Артуро Переса-Реверте «Революция» появится в книжных магазинах страны 4 октября. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление издательства Alfaguara.

Иван Шилов ИА REGNUM Книги

Отмечается, что «Революция» — это приключенческая история, действие которой происходит в Мексике во времена Эмилиано Сапаты и Панчо Вильи и повествует о «мужчине, трех женщинах, революции и сокровищах».

«Всю свою жизнь я слышал дома историю о друге моего прадеда, горном инженере, который работал в Мексике в разгар революции. Это далекое воспоминание приблизило меня к моим собственным отношениям с приключениями и заставило написать эту историю», — сказал Реверте.