Киев, 29 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Все эти истеричные заявления на Украине о том, что там перестанут даже факультативно изучать русский язык, а из курса мировой литературы исключат произведения российских авторов, приведут только к тому, что планка интеллектуального развития украинского общества упадёт ещё ниже.

Zarusskiy.org Русский язык в Эстонии

Что такое Украина до начала СВО в интеллектуальном плане? Это самая нечитающая страна Европы. На Украине на душу населения книг печаталось меньше, чем в Молдавии и в Албании. Практически все книжные издательства и книготорговые сети находились на грани банкротства.

Известная сеть книжных магазинов «Книгарня «Є», сделавшая своей фирменной фишкой продажу только украиноязычной литературы, существовала только благодаря грантам от государства. Как только в 2020-м грант не выделили, сеть была вынуждена начать продавать и русскоязычные книги.

Украиноязычная книга не пользовалась популярностью. Причем даже на западной Украине. Где русскоязычная книга, даже в условиях националистической истерии, составляла половину покупаемого товара в книжных и интернет-магазинах.

Сейчас, учитывая уже вступившие в силу законы о запрете импорта на Украину русскоязычной литературы, а также запрет на печатание русскоязычной литературы внутри самой Украины, уже можно предсказать последствия.

Первое — умрут все коммерческие издательства. Выживут только те, кто будет печатать учебную литературу да государственную документацию.

Второе — большинство книжных магазинов просто закроется или переквалифицируются в магазины канцтоваров.

Граждане Украины будут читать ещё меньше, чем даже сейчас, а отупение народа будет идти ещё большим темпом.

Алексей Иванов