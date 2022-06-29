Новосибирск, , 06:26 — REGNUM Новый кампус Новосибирского государственного университета (НГУ) строится с сохранением уникальной среды Академгородка. Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирь».

Студенты Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Особенность проекта в том, что стройка ведётся на освоенной территории, — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Важно, что максимально сохраняются зеленые насаждения. То есть через два года ребята придут учиться в новом здании, расположенном в той среде, к которой привыкли их предшественники: сосны, зелень, дорожки».

Сейчас завершается проектирование по объектам университета, которые будут построены на средства федерального бюджета. В то же время за счёт средств благотворителя возводятся два университетских общежития на 690 мест и корпуса для специализированного учебно-научного центра.