Новосибирск, 29 июня, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Новый кампус Новосибирского государственного университета (НГУ) строится с сохранением уникальной среды Академгородка. Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирь».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Студенты

«Особенность проекта в том, что стройка ведётся на освоенной территории, — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Важно, что максимально сохраняются зеленые насаждения. То есть через два года ребята придут учиться в новом здании, расположенном в той среде, к которой привыкли их предшественники: сосны, зелень, дорожки».

Сейчас завершается проектирование по объектам университета, которые будут построены на средства федерального бюджета. В то же время за счёт средств благотворителя возводятся два университетских общежития на 690 мест и корпуса для специализированного учебно-научного центра.