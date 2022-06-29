Тайюань , Китай, , 06:23 — REGNUM Крупнейший угледобывающий регион Китая провинция Шаньси планирует увеличить ежегодную добычу угля на 107 млн тонн до 1,3 млрд тонн в 2022 году, поскольку он работает над обеспечением энергоснабжения, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Уголь. Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Провинция также стремится увеличить добычу угля еще на 50 млн тонн в 2023 году, доведя общую годовую добычу до 1,35 млрд тонн, согласно циркуляру, выпущенному главным управлением правительства провинции Шаньси. За первые пять месяцев этого года крупнейшие угледобывающие предприятия Шаньси произвели 528 млн тонн сырого угля.

Правительство провинции распорядилось уделять повышенное внимание безопасности добычи угля, включая увеличение расходов на охрану труда и ускоренное строительство интеллектуальных угольных шахт.