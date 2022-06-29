Хабаровск, , 06:20 — REGNUM Хабаровский край вошел в топ-20 инновационно развитых регионов России. Рейтинг составила Высшая школа экономики.

Хабаровск

«Экспертами особо отмечена работа по развитию социально-экономических условий инновационной деятельности (7 место по всей России).

Общий объем инновационной продукции, произведенной на территории Хабаровского края, превышает 109 млрд. рублей. Это более чем 2/3 всей инновационной продукции, выпускаемой на Дальнем Востоке.

Значительная ее доля приходится на отрасли авиа- и судостроения, производство нефтепродуктов и химических веществ, транспортировку и логистику», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Кроме того, Хабаровский край занял 2 место по стране по доле инновационной продукции в общем объёме отгружённых товаров и 2 место по финансированию разработки и внедрения новых продуктов, услуг и бизнес-процессов.

Хабаровск — единственный из городов Дальнего Востока и Восточной Сибири входит в топ-9 городов для создания в них креативных кластеров.

«Вопросы инновационного развития страны и регионов, развитие креативных индустрий обсудим 29–30 сентября на Общероссийском конгрессе инженеров «Наука — Инженер — Промышленность». Мероприятие пройдет в Комсомольске-на-Амуре, который справедливо позиционируется как научная и инженерная столица не только Дальнего Востока, но и национального масштаба», — добавил губернатор Хабаровского края.