ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты в Смоленской области
Смоленск, 2 мая, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 2 апреля попытались при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Сегодня Смоленская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА. На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры», — написал Анохин в своём Telegram-канале.
В результате атаки украинских беспилотников никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники экстренных и правоохранительных служб, уточнил глава региона.
Как передавало ИА Регнум, вечером 1 мая в Белгородской, Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА. Около 22:30 мск средства противовоздушной обороны перехватили в небе над Курской областью один украинский беспилотник. В результате атаки повреждения получила линия электропередачи, из-за чего оказался обесточен посёлок Поныри. Ещё несколько дронов сбили над территорией Орловской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 2 мая российские военные сбили над территорией региона три БПЛА. Около 02:00 мск силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников.