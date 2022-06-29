Урумчи, Китай, 29 июня, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Объем железнодорожных перевозок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая превысил 100 млн тонн в 2022 году на 21 день раньше, чем в прошлом году, сообщили местные власти, передает 28 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Синьцзян

Запланированный объем железнодорожных перевозок в Синьцзяне на 2022 год составит 153,45 млн тонн, сообщила компания China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd.

Чтобы обеспечить транспортировку угля во время продолжающегося пика энергопотребления, региональное железнодорожное управление составило приоритетный список местных электрогенераторов в соответствии с их соответствующим запасом и расстоянием транспортировки для своевременной доставки.

В 2021 году в регионе стартовал двухэтапный проект реконструкции ключевой железной дороги для транспортировки угля, которая соединяет Урумчи с угледобывающим районом на севере Синьцзяна. По данным местных властей, пропускная способность железной дороги, вероятно, удвоится после завершения проекта.