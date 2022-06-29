Благовещенск, , 06:12 — REGNUM За призывы к экстремистской деятельности и пропаганду идей терроризма получил реальный срок иностранец, временно проживавший в Амурской области. Приговор ему вынес 1-й Восточный окружной военный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе УФСБ по региону.

Нет экстремизму Procspb.ru

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«Иностранец на своей странице в одной из социальный сетей в открытом для просмотра неограниченному кругу лиц доступе разместил материалы, содержащие публичное оправдание идеологии экстремизма и практики насилия террористической деятельности запрещенных в РФ международных террористических организаций», — пояснили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении мигранта было возбуждено по статьям 205 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма) и 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности). Мужчину приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и запрету пользоваться интернетом на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в Приамурье был задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, который работал на строительстве газоперерабатывающего завода. Его подозревали в поддержке радикальной идеологии запрещенных в России террористических организаций и попытке вовлечения трудовых мигрантов в экстремистскую деятельность.