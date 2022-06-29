Москва, 25 мая, 2024, 15:34 — ИА Регнум. У России нет потребности в новой мобилизации. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом ранее, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кошелев Илья/Global Look Press

Ранее британское издание Financial Times писало, что в России якобы планируется новая мобилизация в конце 2024 или в начале 2025 года.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идёт и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идёт на ежедневной основе», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Представитель Кремля напомнил, что Путин неоднократно заявлял, что, по мнению военных, потребности в мобилизации нет.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Андрей Белоусов 14 мая заявил на пленарном заседании Совфеда, что в стране не идёт речи о мобилизации. При этом важным остаётся вопрос комплектования Вооружённых сил. Он пояснил, что нужны плановые меры, и процесс уже запустили. Это и призыв, и контрактование, что особенно важно.

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 марта прокомментировал сообщения, что якобы планируется дополнительная мобилизация для обеспечения безопасности границ и создания санитарной зоны на Украине. Он назвал это абсолютной глупостью.

Кроме того, Шойгу 2 апреля заявил, что срочников, которых наберут в ходе стартовавшей призывной кампании, не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине.

3 апреля в Министерстве обороны сообщили, что за последние десять дней около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации. По данным военного ведомства, в пункты заключения контрактов на военную службу в стране каждый день приходят порядка 1700 человек.

В Минобороны уточнили, что большая часть из числа пришедших заключить контракты на военную службу в зоне СВО в последнее время назвала главным мотивом такого решения желание отомстить за теракт в «Крокус Сити Холле». Отмечалось, что на протяжении последних полутора недель произошёл существенный рост количества желающих заключить контракт и направиться в зону СВО.

В пресс-службе оборонного ведомства 3 апреля рассказали, что с начала текущего года в ряды армии России вступили свыше 100 тыс. человек.