Симферополь, , 06:12 — REGNUM Регистрация на поезда, следующие до крымского города Джанкоя открылась в Мелитополе. Об этом 28 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своём телеграм-канале.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Первые пассажирские железнодорожные составы отправятся в крымский Джанкой 1 июля в тестовом режиме. Время отправления из Мелитополя в Джанкой — в 16:05 мск, из Джанкоя в Мелитополь поезд будет отправляться утром, в 08:30 мск. Пассажиры проведут в пути почти три часа и прибудут в крымский Джанкой в 19:00 мск, в Мелитополь из Джанкоя в 11:25 мск.

Первое время между городами будут курсировать три вагона, каждый вместимостью до 240 человек. Купить билет сможет любой желающий на вокзале при прибытии в день отправления, либо на официальном сайте перевозчика и в специальном мобильном приложении. Для проезда подойдёт российский или украинский паспорт, а на детей — свидетельство о рождении.

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